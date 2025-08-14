Бывшему топ-менеджеру Goldman Sachs и JPMorgan Chase предъявили обвинения в мошенничестве — он проиграл инвесторские $3,7 млн в казино

Инвесторы вложили эти деньги в его стартап Zero Edge.Ричард Ким объявил о запуске Zero Edge в марте 2024 года. Компания якобы собиралась создать игровое приложение с поддержкой блокчейн-технологий, пишет CNBC.В июне того же года она привлекла $4,3 млн в рамках посевного раунда — в том числе от фонда, в котором Ким проработал шесть лет. $3,8 млн он сразу перевёл на личные счета и $3,67 млн из них проиграл на онлайн-платформе, которая позиционирует себя как «премиальное криптоказино».По данным прокуратуры, тогда же Ким написал ряду инвесторов, что лично ответственен за «потерю» «практически всех денег» Zero Edge. При этом говорить, что «спустил» их на ставки, не стал: сослался на результат «стратегии по управлению финансами».В июле того же года он сообщил Комиссии по ценным бумагам и биржам США, что «недолжным образом» использовал средства компании, но «мошеннического умысла не имел» — просто не справился с «игровой зависимостью».В апреле 2025 года его арестовали и в тот же день отпустили под залог в $250 тысяч. При задержании Ким признался, что понимал неправомерность собственных действий с самого начала. Теперь ему предъявили официальные обвинения — в мошенничестве с ценными бумагами, а также мошенничестве с использованием электронных средств. По обоим пунктам может грозить до 20 лет тюрьмы.Zero Edge так ничего и не запустила и ещё в декабре 2024 года добровольно ликвидировала юрлицо. Прокурору показалось ироничным, что Ким обещал открыть своё казино, а в итоге проиграл деньги, на которые собирался это сделать, в чужом.Источник фото: Casino Reports#новости