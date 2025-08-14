Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Образование
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Деньги

Бывшему топ-менеджеру Goldman Sachs и JPMorgan Chase предъявили обвинения в мошенничестве — он проиграл инвесторские $3,7 млн в казино

Инвесторы вложили эти деньги в его стартап Zero Edge.

  • Ричард Ким объявил о запуске Zero Edge в марте 2024 года. Компания якобы собиралась создать игровое приложение с поддержкой блокчейн-технологий, пишет CNBC.
  • В июне того же года она привлекла $4,3 млн в рамках посевного раунда — в том числе от фонда, в котором Ким проработал шесть лет. $3,8 млн он сразу перевёл на личные счета и $3,67 млн из них проиграл на онлайн-платформе, которая позиционирует себя как «премиальное криптоказино».
  • По данным прокуратуры, тогда же Ким написал ряду инвесторов, что лично ответственен за «потерю» «практически всех денег» Zero Edge. При этом говорить, что «спустил» их на ставки, не стал: сослался на результат «стратегии по управлению финансами».
  • В июле того же года он сообщил Комиссии по ценным бумагам и биржам США, что «недолжным образом» использовал средства компании, но «мошеннического умысла не имел» — просто не справился с «игровой зависимостью».
  • В апреле 2025 года его арестовали и в тот же день отпустили под залог в $250 тысяч. При задержании Ким признался, что понимал неправомерность собственных действий с самого начала. Теперь ему предъявили официальные обвинения — в мошенничестве с ценными бумагами, а также мошенничестве с использованием электронных средств. По обоим пунктам может грозить до 20 лет тюрьмы.
  • Zero Edge так ничего и не запустила и ещё в декабре 2024 года добровольно ликвидировала юрлицо. Прокурору показалось ироничным, что Ким обещал открыть своё казино, а в итоге проиграл деньги, на которые собирался это сделать, в чужом.
Источник фото: Casino Reports
Источник фото: Casino Reports

#новости

12
20 комментариев