Kodak заявила, что не планирует инициировать банкротство на фоне финансовых трудностей

В отчёте за второй квартал 2025 года компания сообщила о «существенных сомнениях» по поводу её способности продолжать работу. Kodak опубликовала пресс-релиз, в котором опровергла распространяемую некоторыми СМИ информацию о прекращении её работы и потенциальном банкротстве.В компании подчеркнули, что рассчитывают «погасить, продлить или рефинансировать» долг и ожидают улучшения своего финансового положения к началу 2026 года.Сумма долга Kodak составляет $477 млн. У компании также есть $100 млн непогашенных привилегированных акций. До конца 2025 года она намерена выплатить кредиторам $300 млн, а затем погасить оставшиеся долги, говорится в сообщении.12 августа 2025 года Kodak отчиталась за второй квартал 2025 года: общая выручка составила $263 млн против $267 млн годом ранее, убыток — $26 млн против прибыли в $26 млн во втором квартале 2024 года.Среди прочего компания указала, что есть «существенные сомнения» по поводу её способности продолжать работу из-за финансовых проблем, обратило внимание WSJ. При этом в беседе с CNN компания заявила, что уверена в своей способности погасить «значительную часть долгов».На фоне отчётности акции Kodak на бирже падали более чем на 25% — до $5,05 за штуку. К 15 августа бумаги восстановились до $5,9 за штуку. Фото BloombergКомпания-производитель камер и фотоплёнки Eastman Kodak основана в 1892 году, но её история началась раньше — когда американский изобретатель и предприниматель Джордж Истмен получил свой первый патент, пишет CNN.С развитием цифровой фотографии Kodak потеряла лидерство и в 2012 году подала на банкротство, пишет CNBC. Компания продала несколько предприятий и патентов, а в 2020 году заявила о планах переключиться на производство лекарств.Полина ЛааксоДеньги03.07.2021Упустила рынок цифровых фотоаппаратов, потеряла госконтракт и переключилась на производство лекарств: история Kodak Компания выпускала инновационные камеры, проектировала системы для космических аппаратов и разведки, но потеряла деньги и репутацию. О том, почему сегодня Kodak — химпредприятие, в пересказе The Atlantic.#новости #kodak