Полина Лааксо
Деньги

Бизнес попросил Минфин не штрафовать за «незначительные» налоговые нарушения, совершённые впервые, а выписывать предупреждения

Речь прежде всего о статьях, связанных с отчётностью и ошибками технического характера.

  • Это помогло бы повысить уровень налоговой дисциплины. Так считают в «Опоре России», которая представляет интересы малого и среднего бизнеса. С её письмом на имя директора департамента налоговой политики Минфина ознакомились «Ведомости».
  • В случаях, когда нарушения «не представляют серьёзной угрозы для общественного порядка» и «не причинили ущерба бюджету», штрафы могут быть «чрезмерным» наказанием. Например, если компания опоздала со сдачей декларации, но не уклонялась от уплаты налогов.
  • По мнению организации, бизнес, получивший предупреждение, «будет заинтересован исправить ошибки и избежать повторных нарушений». Сократится нагрузка на судебную систему, потому что снизится количество споров между предпринимателями и налоговыми органами.
  • Российское налоговое законодательство «отличается высокой неопределённостью, запутанностью и изменчивостью», так что предупреждения позволили бы бизнесу избежать наказаний при «недостаточной ясности», думают некоторые опрошенные газетой юристы.
  • Но перечень правонарушений, в отношении которых ведомства смогут применять такой механизм, скорее всего, будет сильно ограничен. Ведь штрафы — один из способов пополнять бюджет.
Источник фото: «Известия»

