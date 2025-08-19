Суд оштрафовал «Почту России» на 230 млн рублей за нарушения при использовании бюджетных средств, выделенных на обновление отделений

Компания планирует обжаловать решение.Мировой судья Москвы оштрафовал «Почту России» 14 августа 2025 года, сообщили в Счётной палате. Причина — нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций, выделенных на модернизацию отделений в сельской местности и труднодоступных местах.На 1 января 2024 года почтовый оператор модернизировал 767 отделений из необходимых 1282, а на 1 января 2025 года – 664 отделения из 773. При этом в отчётах о результатах были «недостоверные данные о количестве модернизированных объектов».В итоге Счётная палата завела дело об административном правонарушении, а судья признал компанию виновной.В «Почте России» сообщили РБК, что решение касается сроков оформления документов, а сами отделения «своевременно открывались и функционируют». Компания планирует обжаловать штраф.В апреле 2025 года Счётная палата рассказала о результатах аудита «Почты России». Среди проблем компании регулятор называл убытки, долги и некачественное управление. Кроме того, Счётная палата заподозрила оператора в слишком долгом размещении пенсий в банках. Компания опровергла возможность использовать пенсионные деньги иначе как для выплат.Полина ЛааксоДеньги16 июня«"Почту" не надо поддерживать, ей просто нужно дать зарабатывать»: гендиректор «Почты России» — о финансовом положении компании В апреле 2025 года Счётная палата по итогам аудита заключила, что работа оператора неэффективна. #новости #почтароссии