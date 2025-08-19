Популярное
Таня Боброва
Деньги

Суд оштрафовал «Почту России» на 230 млн рублей за нарушения при использовании бюджетных средств, выделенных на обновление отделений

Компания планирует обжаловать решение.

  • Мировой судья Москвы оштрафовал «Почту России» 14 августа 2025 года, сообщили в Счётной палате. Причина — нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций, выделенных на модернизацию отделений в сельской местности и труднодоступных местах.
  • На 1 января 2024 года почтовый оператор модернизировал 767 отделений из необходимых 1282, а на 1 января 2025 года – 664 отделения из 773. При этом в отчётах о результатах были «недостоверные данные о количестве модернизированных объектов».
  • В итоге Счётная палата завела дело об административном правонарушении, а судья признал компанию виновной.
  • В «Почте России» сообщили РБК, что решение касается сроков оформления документов, а сами отделения «своевременно открывались и функционируют». Компания планирует обжаловать штраф.
  • В апреле 2025 года Счётная палата рассказала о результатах аудита «Почты России». Среди проблем компании регулятор называл убытки, долги и некачественное управление. Кроме того, Счётная палата заподозрила оператора в слишком долгом размещении пенсий в банках. Компания опровергла возможность использовать пенсионные деньги иначе как для выплат.
