Минфин предложил повысить НДФЛ для иноагентов до 30% — «Ведомости»

С 1 января 2026 года, если Госдума примет законопроект в рамках осенней сессии 2025 года.Ставку предлагают распространять на весь налоговый период (то есть год), в ходе которого человек пусть даже один день пробыл в статусе иноагента, рассказали «Ведомости» со ссылкой на два источника. Один из них в близок к правительственной комиссии, которая, по их словам, поддержала законопроект.Среди других инициатив — лишить таких россиян налоговых льгот при продаже недвижимости. По действующему законодательству гражданин может не уплачивать налог, если владел объектом не менее трёх лет, если это его единственное жилье, оно получено как наследство, по акту дарения или в результате приватизации.Иноагентов также хотят обязать платить налоги при погашении акций, облигаций и инвестиционных паёв и лишить их налоговых вычетов на долгосрочные сбережения.По мнению юриста Юрия Мирзоева, законопроект противоречит статье Налогового кодекса, которая запрещает дискриминацию при налогообложении. Налоговый консультант Линда Куркулите считает заявление спорным, так как «признание иноагентом не основывается на социальном, расовом, национальном и прочем различии».Источник фото: «Ведомости»Закон о контроле за деятельностью иноагентов вступил в силу в декабре 2022 года. Они, в частности, обязаны маркировать свои публикации и не могут получать господдержку.В марте 2024 года Владимир Путин подписал закон о запрете для граждан и компаний размещать рекламу у иноагентов. В конце года — о зачислении гонораров таких лиц на рублёвые спецсчета.