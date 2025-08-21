Отчёт «Т-Технологий» за квартал: выручка — 354 млрд рублей, прибыль — 46,7 млрд рублей

Компания представила финансовые результаты по МСФО.Выручка «Т-Технологий» во втором квартале 2025 года увеличилась год к году на 83%, до 354 млрд рублей. Квартальная прибыль выросла на 99% и составила 46,7 млрд рублей.Общее количество клиентов экосистемы компании увеличилось на 16% год к году и составило 51,4 млн. Количество активных клиентов — 33,5 млн против 30,3 млн во втором квартале 2024 года. Группа обслуживает текущие счета более 44,1 млн клиентов, свыше 1,6 млн клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса, более 10,5 млн клиентов брокера «Т-Инвестиции».Источник: «Т-Технологии»«Тинькофф» сменил название на «Т-Банк» в июне 2024 года. Тогда же обновили названия других продуктов и сервисов. Головная компания получила название «Т-Технологии» вместо «ТКС Холдинг». Группа также присоединила «Росбанк» в качестве филиала.#новости #ттехнологии #отчётности