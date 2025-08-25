Потенциальный вред для международных операций: Intel предупредила о рисках для бизнеса из-за передачи 9,9% акций правительству США

Оно станет крупнейшим акционером компании, отмечало Bloomberg.Глава Intel Лип-Бу Тан. Источник: Laure Andrillon / ReutersIntel перечислила риски в документе для Комиссии по ценным бумагам и биржам США, обратили внимание CNBC и Reuters. Компания, в частности, обеспокоена возможной негативной реакцией инвесторов, сотрудников, клиентов и других лиц.Ключевой же риск — во влиянии сделки на международные операции, поскольку 76% выручки за 2024 финансовый год поступило за пределами США.Поскольку США станут одним из крупнейших акционеров, за границей Intel может столкнуться с дополнительными ограничениями. Беспокойство компании вызывают и возможные будущие ограничения в получении госсубсидий.Президент США Дональд Трамп сообщил, что Intel согласилась передать 10% акций правительству страны, 22 августа 2025 года. До этого он встретился с главой Intel Лип-Бу Таном и назвал его историю «успеха и восхождения» «восхитительной».В Intel уточняли, что правительство США получит около 433,3 млн акций компании по цене $20,47 за штуку — за счёт уже выделенных ей грантов. В результате оно будут владеть 9,9% акций Intel. При этом США не получат место в совете директоров или другие права на управление бизнесом или доступ к информации.#новости