Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Техника
Крипто
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Деньги

Трамп заявил, что Intel согласилась передать 10% акций правительству США

Акции производителя чипов на фоне новости растут на 6,4% — до $25 за штуку.

  • Президент США сообщил журналистам, что компания согласилась на передачу около 10% акций. О других деталях соглашения стороны официально пока не объявляли, пишет Axios. В Intel отказались от комментариев Reuters.
  • Правительство США подтвердило переговоры о получении доли в Intel в августе 2025 года. Министр торговли Говард Латник говорил, что власти хотят конвертировать в акции гранты, одобренные при администрации бывшего президента Джо Байдена. При этом США не получат право управления или голоса в компании.
  • Об обсуждении приобретения 10% говорили источники Bloomberg. В этом случае США стали бы крупнейшим акционером Intel, отмечало агентство.
  • Идея получить долю возникла после встречи Дональда Трампа с главой Intel Лип-Бу Таном. Последнего президент сначала призывал уйти в отставку, а после встречи назвал его историю «успеха и восхождения» «восхитительной».
  • 19 августа 2025 года Bloomberg сообщило, что бумаги Intel на $2 млрд купит SoftBank. Японский холдинг получит 2% акций компании и станет её пятым по величине акционером.
Источник: Intel Corporation 
Источник: Intel Corporation 

#новости #intel

Начать дискуссию