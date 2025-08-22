Трамп заявил, что Intel согласилась передать 10% акций правительству США

Акции производителя чипов на фоне новости растут на 6,4% — до $25 за штуку.Президент США сообщил журналистам, что компания согласилась на передачу около 10% акций. О других деталях соглашения стороны официально пока не объявляли, пишет Axios. В Intel отказались от комментариев Reuters.Правительство США подтвердило переговоры о получении доли в Intel в августе 2025 года. Министр торговли Говард Латник говорил, что власти хотят конвертировать в акции гранты, одобренные при администрации бывшего президента Джо Байдена. При этом США не получат право управления или голоса в компании.Об обсуждении приобретения 10% говорили источники Bloomberg. В этом случае США стали бы крупнейшим акционером Intel, отмечало агентство.Идея получить долю возникла после встречи Дональда Трампа с главой Intel Лип-Бу Таном. Последнего президент сначала призывал уйти в отставку, а после встречи назвал его историю «успеха и восхождения» «восхитительной».19 августа 2025 года Bloomberg сообщило, что бумаги Intel на $2 млрд купит SoftBank. Японский холдинг получит 2% акций компании и станет её пятым по величине акционером.Источник: Intel Corporation #новости #intel