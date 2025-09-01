Популярное
Полина Лааксо
Деньги

В петербургском аэропорту Пулково протестировали оплату парковки цифровыми рублями

По универсальному QR-коду.

  • Пользователь отсканировал его на POS-терминале, выбрал необходимый способ и произвёл оплату в приложении, рассказала пресс-служба аэропорта. Тест проводили с ВТБ. Другими деталями не поделились.
  • В будущем цифровыми рублями можно будет оплатить бизнес-зал, ускоренное прохождение регистрации и контроля и другие услуги, рассчитывает главный финансовый директор воздушной гавани Ольга Корочкина.
Источник фото: РБК
  • Владимир Путин подписал закон об универсальном QR-коде и массовом внедрении цифрового рубля в июле 2025 года.
  • Крупнейшие банки должны предоставить клиентам возможность открывать цифровые кошельки, оплачивать товары и услуги, выполнять переводы и другие операции с 1 сентября 2026 года.
Валерия Ильина
Деньги
Цифровой рубль: что это такое, зачем и как им пользоваться
От редакции
Текст обновлён 18 июля 2025 года.

Рассказываем о новой валюте простыми словами.

