Вьетнам возглавил рейтинг самых доступных стран мира для экспатов от InterNations — Канада, Финляндия и Турция оказались в конце списка

По общему уровню «счастья» первое место заняла Панама. Источник: BloombergПри составлении рейтинга Expat Insider 2025 исследователи опросили больше 10 тысяч экспатов из 172 стран. Они выставляли оценки от одного до семи по 53 различным аспектам, включая стоимость проживания в стране и удовлетворённость своим уровнем жизни. Всего в рейтинг вошли 46 государств.В опросе участвовали как релоцированные компаниями сотрудники, так и «международные пенсионеры» и «самостоятельные» экспаты, отметили авторы исследования.На основе данных InterNations CNBC составило топ-10 самых доступных и топ-10 самых дорогих стран для экспатов. Первый рейтинг возглавил Вьетнам, далее идут Колумбия, Панама, Китай, Таиланд, Индонезия, Филиппины, Мексика, Малайзия и Бразилия.Остаться во Вьетнаме навсегда хотят 30% живущих там экспатов, ещё около 30% процентов опрошенных пока не определились. Почти 90% довольны стоимостью жизни в стране — в среднем по миру этот показатель составляет 40%. При этом в общем рейтинге Вьетнам занял пятое место — на первой строчке расположилась Панама.Самыми дорогими странами для жизни респонденты назвали Канаду, Великобританию, Финляндию, Турцию, Катар, Сингапур, Южную Корею, Ирландию, Австралию и Норвегию.#новости