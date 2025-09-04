Популярное
Евгения Евсеева
Деньги

Акции Figma потеряли 15% на фоне публикации первого после IPO квартального отчёта

Компания при этом оправдала прогнозы аналитиков.

  • Figma отчиталась за второй квартал 2025 года: выручка выросла на 41% и составила $249,6 млн. Прибыль — $28,2 млн против убытка в 827,9 млн во втором квартале 2024 года. Прибыли в расчёте на одну акцию нет — компания в «точке безубыточности».
  • Скорректированная операционная прибыль — $11,5 млн.
  • На фоне публикации отчётности акции Figma опустились на 15,49% в ходе расширенной сессии после закрытия торгов: до $57,64 за штуку.
Источник: Zac Wolff / Unsplash
  • Figma провела IPO 30 июля 2025 года: акционеры компании продали около 37 млн акций по цене $33 за штуку. После начала торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже 31 июля бумаги подорожали до $85. На закрытии основной сессии они стоили по $115,5, а после поднимались до $147,89 за штуку.
  • Основатель криптостартапа Armor Labs Джон Ван объяснял такие результаты не «рыночным ажиотажем», а «умышленной недооценкой». По его мнению, инвестбанки намеренно занизили цену акций Figma на IPO, чтобы гарантировать своим «постоянным» клиентам скачок цены в первый же день.

