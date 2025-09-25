Марк Цукерберг и Сэм Альтман попытались сблизиться с президентом США Дональдом Трампом после его конфликта с Илоном Маском — FT

Чтобы заручиться его поддержкой. Источник: Getty ImagesГлава запрещённой Meta и глава OpenAI стремились приблизиться к президенту США с момента, как между Трампом и Маском случился разлад, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Так они надеялись получить поддержку для расширения возможностей своих компаний. Отношения Трампа с бизнесменами газета назвала «браком по расчёту». Она также отметила, что без инвестиций в ИИ США «были бы в очень плохом состоянии».При этом сотрудничество выгодно и Трампу: например, Цукерберг обещал инвестировать в США не менее $600 млрд до 2028 года. Это позволило президенту заявить об успехе нынешней администрации в «укреплении превосходства над Китаем».Источники замечают, что у Цукерберга и Альтмана «нет какой-то особенной идеологии» — если президентом станет кто-то другой, они точно так же будут пытаться наладить контакты.Евгения ЕвсееваБудущее26 июня«Даже пригласил на свадьбу»: основатель Blue Origin Джефф Безос начал налаживать отношения с Дональдом Трампом на фоне его «ссоры» с Илоном Маском — WSJ Так он хочет добиться для компании большего количества госконтрактов. Сейчас их в основном получает SpaceX.#новости