Минфин предложил повысить тариф страховых взносов для ИТ-организаций с 7,6% до 15% — «Ведомости»

На зарплаты свыше 2,8 млн рублей в год сохранится ставка 7,6%.Предложение изложено в «Основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2026-2028 годы», с которым ознакомились «Ведомости».Стандартный тариф страховых взносов составляет 30% в пределах величины базы для начисления страховых взносов и 15,1% — на сумму дохода сверх неё.Для ИТ-отрасли в России с 2021 года действует налоговый манёвр. Он снижает ставку налога на прибыль до 3%, а ставку страховых взносов до 7,6%. Льготы могут получить аккредитованные ИТ-компании. При этом 90% их выручки должно приходиться на разработку и продажу ПО. С июля 2025 года налог на прибыль увеличили до 5%До 2025 года для ИТ-компаний ставку в 7,6% применяли только к предельной базе, сверх лимита взносы не уплачивались, поясняет директор департамента налогового и юридического консультирования Kept Екатерина Бурлянд. Теперь они платят страховые взносы с выплат как в пределах лимита, так и свыше него. По подсчётам, рост страховых взносов при пересмотре ставок составит около 204 тысяч рублей на одного ИТ-специалиста.Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что предложение Минфина выглядит «справедливым», а «налоговое бремя» должно стать для участников рынка не слишком критичным.#новости #налоги