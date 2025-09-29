Desport, открывшаяся на месте Decathlon, накопила 720 млн рублей долгов и пытается продать часть активов — Shopper's

Среди кредиторов — поставщики и торговые центры.Источник фото: «Агентство городских новостей»Shopper’s насчитало примерно 100 исков к юрлицу ритейлера АО «Октоблу», которые были поданы преимущественно в 2025 году.Например, торговому центру «Мега Белая Дача» сеть спортивных магазинов Desport задолжала 81 млн рублей, продавцу детской одежды Lassie — 52,7 млн рублей. Кредитор Desport ООО «Спорт импекс» собирается подать заявление о банкротстве «Октоблу».Два консультанта по недвижимости рассказали Shopper’s, что сеть ищет субарендаторов, а также покупателей на неназванное количество складов и магазинов (своих — 21; в аренде — десять). Сама она на запрос не ответила. О планах Desport сдавать часть помещений «Ъ» писал в апреле 2024 года. В августе 2025 года «Ведомости» узнали о закрытии некоторых торговых точек. Один из консультантов пояснил, что под закрытие попали «совсем убыточные» магазины.Основанная в 1976 году Decathlon пришла в Россию в 2006 году. В марте 2022 года объявила о приостановке работы в стране.Правительственная комиссия одобрила продажу российского бизнеса Decathlon владельцу одёжной франшизы Mango «Арм» в июле 2023 года. В конце того же года покупатель открыл первые магазины под вывеской Desport.По данным «Контур.Фокус», выручка «Октоблу» на конец 2024 года составила 5 млрд рублей. Чистый убыток — 3 млрд рублей.#decathlon #новости