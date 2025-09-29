В Госдуму внесли законопроект о повышении МРОТ с 22 440 рублей до 27 093 рублей

С 2026 года.Источник: «Известия»Согласно законопроекту, с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 27 093 рублей.Минфин предложил поднять МРОТ в июле 2025 года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчёркивал, что к 2030 году он должен вырасти до 35 тысяч рублей. Такие планы ещё в феврале 2024 года озвучивал Владимир Путин.МРОТ — нижний порог вознаграждения, которое россиянин должен получать за работу. Зарплата не может быть ниже, если сотрудник обработал полный месяц и выполнил обязанности, указанные в подписанном им трудовом договоре.С 1 января 2024 года МРОТ в России составляет 22 440 рублей в месяц.#новости #мрот