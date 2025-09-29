Популярное
Евгения Евсеева
Деньги

Минфин анонсировал повышение НДФЛ для иноагентов до 30%

Такое предложение содержится в подготовленном министерством законопроекте.

Источник: RFE / RL
Источник: RFE / RL
  • Иноагентов лишат налоговых вычетов на долгосрочные сбережения, а также налоговых льгот от продажи активов, при дарении и наследовании. Какие именно это активы — не упоминается.
  • «Ведомости» писали, что речь идёт о недвижимости. По действующему законодательству гражданин может не уплачивать налог, если владел объектом не менее трёх лет, если это его единственное жилье, оно получено как наследство, по акту дарения или в результате приватизации.
  • Компаниям со статусом иноагента, либо организациям, в которых от 10% прямо или косвенно принадлежит иноагенту, запретят применять пониженные ставки по налогу на прибыль. Кроме того, они не смогут пользоваться правом освобождения от налога на безвозмездно полученное имущество.
  • Закон о контроле за деятельностью иноагентов вступил в силу в декабре 2022 года. Они, в частности, обязаны маркировать свои публикации и не могут получать господдержку.
  • В марте 2024 года Владимир Путин подписал закон о запрете для граждан и компаний размещать рекламу у иноагентов. В конце года — о зачислении гонораров таких лиц на рублёвые спецсчета.

#новости #иноагенты #налоги

