Минфин анонсировал повышение НДФЛ для иноагентов до 30%

Такое предложение содержится в подготовленном министерством законопроекте.Источник: RFE / RLИноагентов лишат налоговых вычетов на долгосрочные сбережения, а также налоговых льгот от продажи активов, при дарении и наследовании. Какие именно это активы — не упоминается.«Ведомости» писали, что речь идёт о недвижимости. По действующему законодательству гражданин может не уплачивать налог, если владел объектом не менее трёх лет, если это его единственное жилье, оно получено как наследство, по акту дарения или в результате приватизации.Компаниям со статусом иноагента, либо организациям, в которых от 10% прямо или косвенно принадлежит иноагенту, запретят применять пониженные ставки по налогу на прибыль. Кроме того, они не смогут пользоваться правом освобождения от налога на безвозмездно полученное имущество.Закон о контроле за деятельностью иноагентов вступил в силу в декабре 2022 года. Они, в частности, обязаны маркировать свои публикации и не могут получать господдержку.В марте 2024 года Владимир Путин подписал закон о запрете для граждан и компаний размещать рекламу у иноагентов. В конце года — о зачислении гонораров таких лиц на рублёвые спецсчета.#новости #иноагенты #налоги