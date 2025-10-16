Минцифры допустило «жёсткую ответственность» для Apple за неисполнение требования ФАС о поисковиках

Служба потребовала от компании разрешить в России устанавливать на iOS российские поисковики или поисковики из ЕАЭС системами по умолчанию.Максут Шадаев. Источник фото: «РИА Новости»Apple должна прислать ответ Федеральной антимонопольной службе (ФАС) до 31 октября 2025 года.Минцифры поддерживает позицию ФАС по безусловному исполнению Apple требований по окну выбора. Считаем, что в случае, если Apple не исполнит [требование], то необходимо уже вводить какую-то жёсткую ответственность.Максут Шадаев, глава Минцифры, цитата по «Интерфаксу»ФАС указывала, что нынешние настройки iOS создают «неравные конкурентные условия между поисковыми системами». Какими могут быть «жёсткие» меры — в Минцифры не уточнили.#новости #apple #фас