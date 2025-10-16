Популярное
Полина Лааксо
Деньги

Минцифры допустило «жёсткую ответственность» для Apple за неисполнение требования ФАС о поисковиках

Служба потребовала от компании разрешить в России устанавливать на iOS российские поисковики или поисковики из ЕАЭС системами по умолчанию.

Максут Шадаев. Источник фото: «РИА Новости»
  • Apple должна прислать ответ Федеральной антимонопольной службе (ФАС) до 31 октября 2025 года.

Минцифры поддерживает позицию ФАС по безусловному исполнению Apple требований по окну выбора.

Считаем, что в случае, если Apple не исполнит [требование], то необходимо уже вводить какую-то жёсткую ответственность.

Максут Шадаев, глава Минцифры, цитата по «Интерфаксу»
  • ФАС указывала, что нынешние настройки iOS создают «неравные конкурентные условия между поисковыми системами». Какими могут быть «жёсткие» меры — в Минцифры не уточнили.

#новости #apple #фас

