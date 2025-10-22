ФНС поручит интернет-площадкам контролировать, как их партнёры платят налоги — РБК

За нарушение правил платформам грозят штрафы в 100 тысяч рублей, а продавцам — блокировка их товаров в поиске.Крупные посреднические интернет-площадки будут обязаны следить за соблюдением налогового законодательства своими контрагентами и передавать данные о нарушениях в ФНС. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, который подготовило ведомство, — его копия есть у РБК. То есть интернет-площадки будут обязаны выявлять риски «неправильного исчисления или удержания, неполной или несвоевременной уплаты налогов, сборов, страховых взносов» их партнёрами.Работать это будет так: при обнаружении нарушения платформа должна разместить информацию об этом в личном кабинете партнёра в течение трёх дней. Затем тот должен в течение десяти дней предоставить разъяснения, которые площадка передаст в налоговую.Если ФНС обнаружит, что нарушения не устранили, она направит уведомление о вызове партнёра для получения пояснений. А если он не появится, то служба поручит всем интернет-площадкам, с которыми он работает, заблокировать поисковую выдачу о его товарах и услугах.Выполнять это указание нужно будет за два дня. В течение пяти дней после блокировки ФНС вновь сможет вызвать нарушителя. Если он придёт, налоговая разрешит восстановить поисковую выдачу.Если платформа не исполнит поручение о блокировке или возобновлении поисковой выдачи или нарушит новые обязанности по налоговому контролю, её оштрафуют на 100 тысяч рублей.Также ФНС сможет требовать от цифровых платформ информацию о деятельности их партнёров, устанавливать, кто именно должен собирать и обрабатывать данные, оценивать выполнение работы и публиковать результаты на своём сайте. Обязанность следить за соблюдением налоговых правил будет распространяться на «посреднические цифровые платформы» — это сервисы с более чем 10 тысячами партнёров. Этот критерий будет действовать, если компания включена в реестр цифровых платформ по закону о платформенной экономике. Им нужно иметь 100 тысяч уникальных пользователей в сутки и более 10 тысяч партнёров (или сделки с ними на 50 млрд рублей за год).#новости