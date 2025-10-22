Представители видеоигровой отрасли предложили освободить разработчиков и издателей от уплаты НДС с продаж игр в России

И ввести для них ставку по уплате страховых взносов в 7,6%.Письмо с просьбой закрепить новые налоговые льготы премьер-министру Михаилу Мишустину направила «Организация развития видеоигровой индустрии», пишут «Ведомости». В ней подтвердили отправку.Объединение предложило освободить российских разработчиков и издателей от уплаты НДС с продажи игр и ПО в России, а также закрепить для них льготную ставку страховых взносов в 7,6%.А кроме того — освободить игровые студии от налога на прибыль на пять лет. Такое предложение уже озвучивали в феврале 2025 года.Разработчики обеспокоены возможной отменой льготы на уплату НДС для сделок с российским ПО из реестра Минцифры, а также повышением страховых взносов для ИТ-отрасли с 7,6% до 15%.Первое коснётся продажи продуктов на российском рынке, уверены в организации, но косвенно усложнит и использование льгот для экспортных продаж. Второе тоже критично — 80% расходов видеоигровых студий составляют зарплаты.Евгения ЕвсееваДеньги15 октИТ-компании: налоговые изменения приведут к банкротству небольших фирм и оттоку программистов — из-за этого потери бюджета могут составить до 46,5 млрд рублей Решение — сохранить нынешние льготы по НДС и повысить налог на прибыль для всей отрасли. #новости