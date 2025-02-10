Представители видеоигровой отрасли предложили освободить игровые студии от налога на прибыль на пять лет

И снизить для них страховые взносы.Предложения к законопроекту о регулировании российской отрасли подготовили «Организация развития видеоигровой индустрии», издатель и дистрибьютор «Бука» и сообщество независимых разработчиков игр IndieGo, пишет «Ъ».Среди других идей — освободить разработчиков от уплаты налога на добавленную стоимость с продаж видеоигр и ПО на десять лет, а также создать фонд для дополнительной поддержки отрасли.Полномочия по регулированию рынка предлагают полностью или частично передать от Минцифры и Роскомнадзора Минкульту, так как «российские видеоигры — это объекты нематериального этнокультурного наследия».Идеи направили в Госдуму. Там ещё не ознакомились с письмом, но отметили: отклики помогут найти «сбалансированный подход». В Минкульте не ответили на запрос «Ъ».Законопроект, регулирующий российскую индустрию видеоигр, внесли в Госдуму в декабре 2024 года. Он предлагает закрепить понятия видеоигры, игрового имущества и распространителей видеоигр, а также предусмотреть три варианта идентификации игроков: через Госуслуги, Единую биометрическую систему или по мобильному номеру.В ноябре того же года в Минпромторге обсудили и идею выдавать играм прокатные удостоверения. Одним из критериев для выдачи такого документа иностранной игре может стать её адаптация под будущую российскую игровую приставку или консоль.Источник фото: «Деловой Петербург»#новости #видеоигры
И выпустят патч на на патч на патч для "Смута: освобождение от НДС"
«российские видеоигры — это объекты нематериального этнокультурного наследия»
- Точка.
Так можно любую отрасль поддержать, что из этого только выйдет ..
я бы в это поиграл.
С ещё одной переозвучкой))
Самая необходима отрасль, больше поддержать некого. Если игроделы завернутся, то... низрена не случится.
Если киноделы завернутся, то... нихрена не случится.
Если театры завернутся, то... нихрена не случится.
Если спортсмены завернутся, то... нихрена не случится.
Если космонавты завернутся, то... нихрена не случится.
Если автозаводы завернутся, то... нихрена не случится.
и так далее.
В принципе это и случилось в 90-е ,а освободившийся рынок взял запад.