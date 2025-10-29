Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Карьера
Образование
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Деньги

Контрагент Desport — бывшей структуры Decathlon в России — подал заявление о банкротстве её юрлица

Всего к компании подано 123 иска на сумму 847,6 млн рублей.

Источник фото: Shopper's
Источник фото: Shopper's
  • С заявлением о банкротстве АО «Октоблу» обратился кредитор Desport ООО «Спорт импекс», пишет «Ъ». Подробностей иска в карточке нет.
  • «Спорт импекс» с 2014 года поставляет продукцию Adidas для бокса и единоборств в Россию, Беларусь, Грузию и несколько других стран. По данным «Контур.Фокус», на конец 2024 года её выручка составила 447 млн рублей, а чистая прибыль — 78 млн рублей.
  • Долг «Октоблу» перед контрагентом небольшой: в мае кредитор отсудил у неё 2,1 млн рублей по договору поставки от 2014 года. Минимальный размер задолженности для банкротства юрлица — 2 млн рублей.
  • Но «Спорт импекс» не единственный «проблемный» кредитор. По подсчётам «Ъ», всего к сети подали 123 иска на 847,6 млн рублей. С учётом количества кредиторов и суммы её банкротство может растянуться «лет на пять».
  • Основанная в 1976 году Decathlon пришла в Россию в 2006 году. В марте 2022 года объявила о приостановке работы в стране.
  • Правительственная комиссия одобрила продажу российского бизнеса Decathlon владельцу одёжной франшизы Mango «Арм» в июле 2023 года. В конце того же года покупатель открыл первые магазины под вывеской Desport.
  • В сентябре 2025 года Shopper's рассказывало, что Desport думает продать часть активов. Опрошенные «Ъ» эксперты отметили, что спрос на спортивные товары сократился, как и потребительская активность, а давление интернет-магазинов усилилось. При этом после ребрендинга Desport не проводила масштабных кампаний, чтобы укрепить позиции.
  • По данным «Контур.Фокус», выручка «Октоблу» на конец 2024 года составила 5 млрд рублей. Чистый убыток — 3 млрд рублей.

#decathlon #новости

15
2
1
1
38 комментариев