Контрагент Desport — бывшей структуры Decathlon в России — подал заявление о банкротстве её юрлица

Всего к компании подано 123 иска на сумму 847,6 млн рублей.Источник фото: Shopper'sС заявлением о банкротстве АО «Октоблу» обратился кредитор Desport ООО «Спорт импекс», пишет «Ъ». Подробностей иска в карточке нет.«Спорт импекс» с 2014 года поставляет продукцию Adidas для бокса и единоборств в Россию, Беларусь, Грузию и несколько других стран. По данным «Контур.Фокус», на конец 2024 года её выручка составила 447 млн рублей, а чистая прибыль — 78 млн рублей.Долг «Октоблу» перед контрагентом небольшой: в мае кредитор отсудил у неё 2,1 млн рублей по договору поставки от 2014 года. Минимальный размер задолженности для банкротства юрлица — 2 млн рублей.Но «Спорт импекс» не единственный «проблемный» кредитор. По подсчётам «Ъ», всего к сети подали 123 иска на 847,6 млн рублей. С учётом количества кредиторов и суммы её банкротство может растянуться «лет на пять».Основанная в 1976 году Decathlon пришла в Россию в 2006 году. В марте 2022 года объявила о приостановке работы в стране.Правительственная комиссия одобрила продажу российского бизнеса Decathlon владельцу одёжной франшизы Mango «Арм» в июле 2023 года. В конце того же года покупатель открыл первые магазины под вывеской Desport.В сентябре 2025 года Shopper's рассказывало, что Desport думает продать часть активов. Опрошенные «Ъ» эксперты отметили, что спрос на спортивные товары сократился, как и потребительская активность, а давление интернет-магазинов усилилось. При этом после ребрендинга Desport не проводила масштабных кампаний, чтобы укрепить позиции.По данным «Контур.Фокус», выручка «Октоблу» на конец 2024 года составила 5 млрд рублей. Чистый убыток — 3 млрд рублей.#decathlon #новости