«Газпром» в очередной раз стал лидером рейтинга крупнейших компаний по версии РБК, в топ-50 вошли Ozon и Wildberries

Маркетплейсы заняли 24 и 41 места. Источник: РБКПо итогам 2024 года совокупная выручка 500 крупнейших компаний России составила 140,2 трлн рублей, пишет РБК. Из них 10,7 трлн рублей или 7,63% от общей суммы пришлись на долю «Газпрома» — он в очередной раз возглавил рейтинг.На втором месте «Роснефть», на третьем — «Сбер». На четвёртом и пятом — «Лукойл» и ВТБ. В целом лидером по росту выручки в рейтинге стала нефтегазовая отрасль — на неё пришлось 37,7 трлн рублей, то есть 26,9% от общей суммы.Объединённая компания Wildberries и Russ заняла 24 строчку рейтинга, Ozon — 41-ю. Первая на позицию уступает металлургической компании НЛМК и опережает «Т-Технологии». Ozon — между «Дом.рф» и букмекерской Fonbet.Wildberries по сравнению с 2023 годом увеличил свою выручку на 84%, до 962,4 млрд рублей, а чистую прибыль — почти в четыре раза, до 110,3 млрд рублей. Выручка Ozon росла медленнее — на 45%, до 615,7 млрд рублей, и по итогам года компания показала убыток в 59,4 млрд рублей.В рейтинг также попали DNS (32-е место), «М.Видео-Эльдорадо» (53-е), «Ситилинк» (136-е), «ВсеИнструменты.ру» (121-я строчка), «Авито» (134-я) и Lamoda (187-я). «Яндекс» занимает 22 место.#новости #wildberries #ozon