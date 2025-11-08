Популярное
Полина Лааксо
Деньги

ЦБ Турции аннулировал лицензии популярных у туристов платёжных систем Pay Fix, İninal и Aypara

Ранее лицензию отозвали у Papara.

Источник фото: Klook Travel
  • О решении Центробанка Турции отозвать лицензию у Pay Fix, İninal и Aypara говорится в официальном правительственном вестнике Resmî Gazete.
  • В марте 2025 года лицензии приостановили по результатам проверки на соблюдение закона о регулировании платёжных услуг. Турецкие СМИ сообщали, что расследование касалось причастности компаний к противозаконной букмекерской деятельности и отмыванию денег.
  • В октябре ЦБ Турции лишил лицензии ещё одну популярную среди туристов систему — Papara. Её владельца задержали в мае, по тем же подозрениям. Осведомлённый источник «РИА Новости» «во властных структурах» страны говорил, что решение не создаст сложности для российских туристов. По его словам, операции через Papara «в последние сезоны заметно сократились, [к тому же] на рынке есть крупные игроки, которые быстро займут место [Papara], если уже не заняли».

#новости #турция

19 комментариев