ЦБ сможет считать крупные переводы самому себе по СБП потенциально мошенническими, если в тот же день клиент попытается перевести деньги тому, кому полгода ничего не пересылал

Приказ с новыми мошенническими признаками опубликуют в «ближайшее время».Источник фото: РБКПланами поделился директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. По его словам, мошенники всё чаще убеждают россиян переводить крупные суммы на другие свои счета.Уваров подчеркнул, что учитывать такие переводы будут только при последующей попытке клиента перевести деньги человеку, которому он ничего не переводил в течение полугода.Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счёте, тем более если злоумышленники получили к нему доступ.Вадим УваровПервые три признака мошеннических операций, по которым банки могут заблокировать перевод, ЦБ определил в 2018 году. Это платежи на счета из реестра мошенников ЦБ, «нетипичные» для пользователя операции по объёму, типу, периодичности или времени совершения, а также транзакции с устройств, которые уже использовались злоумышленниками.В июле 2024 года регулятор расширил этот список: заблокировать перевод следует, если против получателя возбуждено уголовное дело; если счёт, на который переводят деньги, зафиксирован в собственной базе банка как мошеннический; если есть данные от сторонних лиц, свидетельствующие о мошеннической операции.#новости #цб #мошенники