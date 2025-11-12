Популярное
Полина Лааксо
Деньги

ЦБ сможет считать крупные переводы самому себе по СБП потенциально мошенническими, если в тот же день клиент попытается перевести деньги тому, кому полгода ничего не пересылал

Приказ с новыми мошенническими признаками опубликуют в «ближайшее время».

Источник фото: РБК
  • Планами поделился директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. По его словам, мошенники всё чаще убеждают россиян переводить крупные суммы на другие свои счета.
  • Уваров подчеркнул, что учитывать такие переводы будут только при последующей попытке клиента перевести деньги человеку, которому он ничего не переводил в течение полугода.

Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счёте, тем более если злоумышленники получили к нему доступ.

Вадим Уваров
  • Первые три признака мошеннических операций, по которым банки могут заблокировать перевод, ЦБ определил в 2018 году. Это платежи на счета из реестра мошенников ЦБ, «нетипичные» для пользователя операции по объёму, типу, периодичности или времени совершения, а также транзакции с устройств, которые уже использовались злоумышленниками.
  • В июле 2024 года регулятор расширил этот список: заблокировать перевод следует, если против получателя возбуждено уголовное дело; если счёт, на который переводят деньги, зафиксирован в собственной базе банка как мошеннический; если есть данные от сторонних лиц, свидетельствующие о мошеннической операции.

