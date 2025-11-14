Thinking Machines Lab Миры Мурати ведёт переговоры об инвестициях при оценке в $50 млрд — Bloomberg

Но оценка может быть и выше.Мира Мурати. Источник: BloombergНовый раунд увеличит стоимость компании почти в четыре раза — с $12 млрд в июле 2025 года, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.Условия сделки ещё не согласованы и могут измениться, предупреждают собеседники издания. Некоторые из них говорят об оценке в $50 млрд, другие — о $55-60 млрд.Thinking Machines Lab отказалась от комментариев.Thinking Machines Lab — стартап бывшего техдиректора OpenAI Миры Мурати. В июле 2025 года он закрыл раунд на $2 млрд при оценке $12 млрд.В октябре компания представила первый продукт — API на Python для дообучения языковых моделей. Само дообучение будет проходить на мощностях компании. Она же будет следить за сбоями.#новости