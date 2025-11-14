Популярное
Евгения Евсеева
Деньги

Thinking Machines Lab Миры Мурати ведёт переговоры об инвестициях при оценке в $50 млрд — Bloomberg

Но оценка может быть и выше.

Мира Мурати. Источник: Bloomberg
  • Новый раунд увеличит стоимость компании почти в четыре раза — с $12 млрд в июле 2025 года, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
  • Условия сделки ещё не согласованы и могут измениться, предупреждают собеседники издания. Некоторые из них говорят об оценке в $50 млрд, другие — о $55-60 млрд.
  • Thinking Machines Lab отказалась от комментариев.
  • Thinking Machines Lab — стартап бывшего техдиректора OpenAI Миры Мурати. В июле 2025 года он закрыл раунд на $2 млрд при оценке $12 млрд.
  • В октябре компания представила первый продукт — API на Python для дообучения языковых моделей. Само дообучение будет проходить на мощностях компании. Она же будет следить за сбоями.

#новости

