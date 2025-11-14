Шведский разработчик сервиса для вайб-кодинга Lovable ведёт переговоры об инвестициях при оценке в $6 млрд — Forbes

В июле 2025 года инвесторы оценили его в $1,8 млрд.Источник: скриншот vc.ru По словам источников Forbes, оценка «ещё может измениться». В меньшую или большую сторону — не уточняют. Сумма инвестиций неизвестна.Если раунд состоится, оценка стартапа вырастет больше чем в три раза — с $1,8 млрд в июле 2025 года, когда Lovable привлёк $200 млн.Lovable основан в Стокгольме в 2023 году. В ноябре 2024 года компания выпустила сервис, который позволяет создавать полностью функциональные приложения и сайты по текстовому запросу без технических знаний. Под «капотом» — модели сторонних компаний, включая OpenAI, Anthropic и Google.В феврале 2025 года стартап привлёк $15 млн. Тогда глава компании Антон Осика заявлял, что её показатель регулярной ожидаемой годовой выручки (ARR) достиг $17 млн, а количество платных пользователей — 30 тысяч человек. На июнь 2025 года ARR увеличился до $75 млн.Полина ЛааксоМнения2 маяМнение: в вайб-кодинге недостаточно сказать ИИ «сделай красиво» и нажать Enter — всё равно нужны знания и опыт Потому что генерации нередко как карточный домик: на вид стоит, но один порыв ветра — и конструкция рушится.#новости #lovable