Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Крипто
Инвестиции
Путешествия
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Деньги

Шведский разработчик сервиса для вайб-кодинга Lovable ведёт переговоры об инвестициях при оценке в $6 млрд — Forbes

В июле 2025 года инвесторы оценили его в $1,8 млрд.

Источник: скриншот vc.ru 
Источник: скриншот vc.ru 
  • По словам источников Forbes, оценка «ещё может измениться». В меньшую или большую сторону — не уточняют. Сумма инвестиций неизвестна.
  • Если раунд состоится, оценка стартапа вырастет больше чем в три раза — с $1,8 млрд в июле 2025 года, когда Lovable привлёк $200 млн.
  • Lovable основан в Стокгольме в 2023 году. В ноябре 2024 года компания выпустила сервис, который позволяет создавать полностью функциональные приложения и сайты по текстовому запросу без технических знаний. Под «капотом» — модели сторонних компаний, включая OpenAI, Anthropic и Google.
  • В феврале 2025 года стартап привлёк $15 млн. Тогда глава компании Антон Осика заявлял, что её показатель регулярной ожидаемой годовой выручки (ARR) достиг $17 млн, а количество платных пользователей — 30 тысяч человек. На июнь 2025 года ARR увеличился до $75 млн.
Полина Лааксо
Мнения
Мнение: в вайб-кодинге недостаточно сказать ИИ «сделай красиво» и нажать Enter — всё равно нужны знания и опыт

Потому что генерации нередко как карточный домик: на вид стоит, но один порыв ветра — и конструкция рушится.

«Вайб-кодинг — это когда всего два разработчика могут породить техдолг 50 инженеров». Скриншот Эдди Османи

#новости #lovable

1
Начать дискуссию