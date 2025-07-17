Шведский разработчик сервиса для вайб-кодинга Lovable привлёк $200 млн при оценке в $1,8 млрд

В начале июня FT со ссылкой на источники писала о планах стартапа привлечь $150 млн при той же оценке.Раунд A возглавил венчурный фонд Accel, пишет TechCrunch. Среди других инвесторов — 20VC, byFounders, Creandum, Hummingbird и Visionaries Club. Подробности сделки не приводятся.Lovable основана в Стокгольме в 2023 году. В ноябре 2024 года она выпустила сервис, который позволяет создавать полностью функциональные приложения и сайты по текстовому запросу без технических знаний. Под «капотом» — модели сторонних компаний, включая OpenAI, Anthropic и Google.В феврале 2025 года стартап привлёк $15 млн. Тогда глава компании заявлял, что её показатель регулярной ожидаемой годовой выручки (ARR) достиг $17 млн, а количество платных пользователей — 30 тысяч человек. На июнь 2025 года ARR увеличился до $75 млн.В конце июня Lovable анонсировала выпуск бета-версии ИИ-агента, который поможет автоматизировать редактирование кода и поиск багов. Плату будут взимать в зависимости от объёма запросов: чем он больше, тем больше кредитов спишут.В июле FT узнала, что Lovable обсуждает привлечение $150 млн при оценке в $1,8 млрд. Собеседники газеты называли стартап «самым быстрорастущим в Европе».Полина ЛааксоМнения2 маяМнение: в вайб-кодинге недостаточно сказать ИИ «сделай красиво» и нажать Enter — всё равно нужны знания и опыт Потому что генерации нередко как карточный домик: на вид стоит, но один порыв ветра — и конструкция рушится.#новости