Шведский разработчик сервиса для «вайб-кодинга» Lovable обсуждает привлечение $150 млн при оценке в $1,8 млрд — FT

В феврале 2025 года стартап привлёк $15 млн.О подготовке нового раунда рассказали источники FT. По их данным, его возглавит Accel. Среди других потенциальных инвесторов — 20VC и Creandum. Lovable не ответила на запрос газеты.Lovable основана в Стокгольме в 2023 году. В ноябре 2024 года она выпустила сервис, который позволяет создавать полностью функциональные приложения и сайты по текстовому запросу без технических знаний. Под капотом модели сторонних компаний, включая OpenAI, Anthropic и Google.По словам инвесторов, простота и отличает Lovable от, например, Cursor, который больше подходит для ИТ-специалистов. При этом аналогичные решения также развивают Replit и Bolt.Во время привлечения февральского раунда компания говорила, что её показатель регулярной ожидаемой годовой выручки (ARR) достиг $17 млн, а количество платных пользователей — 30 тысяч человек. На июнь 2025 года ARR составляет $75 млн, сообщили в стартапе.30 июня Lovable анонсировала выпуск бета-версии ИИ-агента, который поможет автоматизировать редактирование кода и поиск багов. Плату будут взимать в зависимости от объёма запросов: чем он больше, тем больше кредитов спишут.По словам одного неназваного инвестора, Lovable — «самая быстрорастущая компания в Европе».Источник здесь и далее: LovableВ мае 2025 года OpenAI договорилась о покупке разработчика ИИ-редактора кода Windsurf за $3 млрд. А конкурент Windsurf — Cursor — привлёк в том же месяце $900 млн при оценке в $9 млрд.Над платформой для «вайб-кодинга» работает и Apple, сообщали источники Bloomberg. По их данным, в основе будет модель от Anthropic.Полина ЛааксоМнения2 маяМнение: в «вайб-кодинге» недостаточно сказать ИИ «сделай красиво» и нажать Enter — всё равно нужны знания и опыт Потому что генерации нередко как карточный домик: на вид стоит, но один порыв ветра — и конструкция рушится.#новости