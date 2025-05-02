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Таня Боброва
Apple

Apple работает с Anthropic над «“вайб-кодинг”-платформой» для помощи в написании кода — Bloomberg

По данным издания, Apple планирует использовать ПО внутри компании и пока не решила, будет ли выпускать его публично.

  • Платформа — обновлённая версия среды разработки Xcode, в которую будет интегрирована модель от Anthropic, рассказали источники Bloomberg. Модель Claude 3.7 Sonnet называют одной из лучших в программировании.
  • У сервиса будет чат — разработчики смогут вводить запросы для написания или редактирования кода, говорят источники. Также с помощью платформы можно будет тестировать приложения и находить и исправлять ошибки.
  • Apple и Anthropic отказались от комментариев.
  • В начале 2024 года источники Bloomberg говорили, что Apple близка к завершению работы над ИИ-инструментом для помощи в написании кода. Компания планировала выпустить его в том же году. Издание отмечает, что сервис так и не вышел: разработчики компании якобы жаловались, что система может «галлюцинировать».
Полина Лааксо
Мнения
Мнение: в «вайб-кодинге» недостаточно сказать ИИ «сделай красиво» и нажать Enter — всё равно нужны знания и опыт

Потому что генерации нередко как карточный домик: на вид стоит, но один порыв ветра — и конструкция рушится.

«"Вайб-кодинг" — это когда всего два разработчика могут породить техдолг 50 инженеров». Скриншот Эдди Османи

#новости #apple #anthropic

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5 комментариев