Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Путешествия
Инвестиции
Крипто
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Деньги

«Дом.рф» провёл IPO — разместился по цене в 1750 рублей за акцию

Торги начнутся 20 ноября 2025 года после 16:00 мск.

Компания привлекла в ходе IPO 25 млрд рублей.

Источник: «Дом.рф»
Источник: «Дом.рф»
  • «Дом.рф» провёл IPO: компания разместилась по верхней границе диапазона — 1750 рублей за акцию. Это соответствует капитализации примерно в 283 млрд рублей.
  • Компания рассчитывала привлечь 25 млрд рублей, но сколько именно привлекла в итоге — пока неизвестно.
  • Торги акциями начнутся 20 ноября: в 15:40 мск пройдёт церемония начала торгов, с 16:00 до 16:10 мск — аукцион открытия.
  • Тикер — DOMRF, акции включены в котировальный список первого уровня. Это значит, что они доступны всем инвесторам.
  • Впервые об IPO «Дом.рф» заговорил ещё в 2024 году, а в декабре того же года Владимир Путин подписал законопроект, разрешающий госкомпании выйти на биржу и получить статус публичного акционерного общества с долей государства не менее 50% плюс одна акция.
  • В конце августа 2025 года ЦБ зарегистрировал проспект акций «Дом.рф», а в начале сентября он получил статус публичной компании.
  • «Дом.рф» создан в 1997 году, это финансовый институт развития в жилищной сфере в России. Он специализируется на поддержке ипотеки и строительства жилья, а также выступает оператором программ по льготному жилищному кредитованию. В состав госкомпании входит одноимённый банк.

#новости #домрф #ipo

14
1
1
43 комментария