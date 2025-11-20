«Дом.рф» провёл IPO — разместился по цене в 1750 рублей за акцию

Торги начнутся 20 ноября 2025 года после 16:00 мск.Компания привлекла в ходе IPO 25 млрд рублей. Источник: «Дом.рф»«Дом.рф» провёл IPO: компания разместилась по верхней границе диапазона — 1750 рублей за акцию. Это соответствует капитализации примерно в 283 млрд рублей.Компания рассчитывала привлечь 25 млрд рублей, но сколько именно привлекла в итоге — пока неизвестно.Торги акциями начнутся 20 ноября: в 15:40 мск пройдёт церемония начала торгов, с 16:00 до 16:10 мск — аукцион открытия.Тикер — DOMRF, акции включены в котировальный список первого уровня. Это значит, что они доступны всем инвесторам.Впервые об IPO «Дом.рф» заговорил ещё в 2024 году, а в декабре того же года Владимир Путин подписал законопроект, разрешающий госкомпании выйти на биржу и получить статус публичного акционерного общества с долей государства не менее 50% плюс одна акция.В конце августа 2025 года ЦБ зарегистрировал проспект акций «Дом.рф», а в начале сентября он получил статус публичной компании.«Дом.рф» создан в 1997 году, это финансовый институт развития в жилищной сфере в России. Он специализируется на поддержке ипотеки и строительства жилья, а также выступает оператором программ по льготному жилищному кредитованию. В состав госкомпании входит одноимённый банк.#новости #домрф #ipo