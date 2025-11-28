Минпромторг предложил установить тариф технологического сбора на уровне 750 рублей за смартфон и 1500 рублей за ноутбук — «Ведомости»

По словам собеседников газеты, параметры техсбора ещё обсуждаются в правительстве и с участниками рынка.Фото ТАССТакой вариант Минпромторг направил на обсуждение участникам консорциума «Вычислительная техника», рассказали «Ведомостям» два источника в разных компаниях и подтвердили в производителе компьютерной техники iRU.Один из них уточнил, что речь о сборе за производимую или импортируемую штуку товара вне зависимости от его цены. По мнению другого, приведённые цифры «представляются достоверными». Однако близкие к правительству собеседники газеты говорят, что окончательное решение о размере техсбора ещё не принято.Представитель Минпромторга отказался озвучить конкретные предложения по тарифам, но уточнил, что на первом этапе взимать техсбор планируют с ноутбуков, смартфонов и светотехнических изделий. Затем его распространят на электронные компоненты и модули.Источники газеты в компаниях-производителях также рассказали, что деньги от сбора, «скорее всего», будут направляться в Фонд развития промышленности, а оттуда распределяться на приоритетные программы поддержки радиоэлектронной и микроэлектронной отраслей. Близкий к Минпромторгу собеседник заявил, что окончательное решение насчёт оператора сбора пока не принято.Госдума приняла пакет поправок, который среди прочего предполагают введение технологического сбора на электронику, 20 ноября 2025 года, 26 ноября его одобрил Совфед. Таня БоброваТехника20 ноябВ России введут технологический сбор для производителей и импортёров электроники: что известно Он должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года.#новости #техсбор