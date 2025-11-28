Популярное
Артур Томилко
Деньги

Минпромторг предложил установить тариф технологического сбора на уровне 750 рублей за смартфон и 1500 рублей за ноутбук — «Ведомости»

По словам собеседников газеты, параметры техсбора ещё обсуждаются в правительстве и с участниками рынка.

Фото ТАСС
  • Такой вариант Минпромторг направил на обсуждение участникам консорциума «Вычислительная техника», рассказали «Ведомостям» два источника в разных компаниях и подтвердили в производителе компьютерной техники iRU.
  • Один из них уточнил, что речь о сборе за производимую или импортируемую штуку товара вне зависимости от его цены. По мнению другого, приведённые цифры «представляются достоверными». Однако близкие к правительству собеседники газеты говорят, что окончательное решение о размере техсбора ещё не принято.
  • Представитель Минпромторга отказался озвучить конкретные предложения по тарифам, но уточнил, что на первом этапе взимать техсбор планируют с ноутбуков, смартфонов и светотехнических изделий. Затем его распространят на электронные компоненты и модули.
  • Источники газеты в компаниях-производителях также рассказали, что деньги от сбора, «скорее всего», будут направляться в Фонд развития промышленности, а оттуда распределяться на приоритетные программы поддержки радиоэлектронной и микроэлектронной отраслей. Близкий к Минпромторгу собеседник заявил, что окончательное решение насчёт оператора сбора пока не принято.

  • Госдума приняла пакет поправок, который среди прочего предполагают введение технологического сбора на электронику, 20 ноября 2025 года, 26 ноября его одобрил Совфед.

Таня Боброва
Техника
В России введут технологический сбор для производителей и импортёров электроники: что известно

Он должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

Источник: depositphotos.com

#новости #техсбор

