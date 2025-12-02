Популярное
Таня Боброва
Деньги

Некоторые живущие в ЕС россияне рассказали о невозможности пополнить счета в Revolut с карт банков стран СНГ

В частности, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

Источник: Revolut 
  • О пяти таких случаях пишет Oninvest. В службе поддержки россиянам, с которыми поговорило издание, объяснили: с 1 декабря 2025 года сервис не может обрабатывать пополнение счёта с карт, выпущенных в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане, для проживающих в ЕС пользователей.
  • В компании уточнили, что «любые подобные будущие транзакции» не выполнят. Издание отмечает, что ни один из банков, с карт которых пытались перевести деньги, не находится под санкциями.
  • Revolut сослался на собственные правила, а также изменившуюся политику комплаенса международных платёжных систем. Они отнесли некоторые страны к категориям высокого риска для операций пополнения счёта с карты. Согласно скриншотам чатов со службой поддержки, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан — среди этих стран.
  • Два клиента Revolut, которые живут во Франции, получили от сервиса уведомление о невозможности зачислять деньги на счёт с карт, выпущенных банками 52 стран. Среди них — Армения, Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Сербия и прочие.
  • Финансовый советник Наталья Смирнова также обратила внимание, что на французской версии сайта Revolut добавились государства, в отношении которых не поддерживается пополнение с карт банков в этих странах.
Скриншот vc.ru
  • В ноябре 2025 года клиенты Revolut из России, живущие в Европе, рассказали об уведомлении о заморозке аккаунтов и требовании загрузить актуальный ВНЖ. После обновления документов счета разморозили, писал канал «Ну чё, народ, погнали!». Сервис объяснял требования 19 пакетом санкций ЕС.
  • В начале декабря аналогичное уведомление получили клиенты Wise из России и Беларуси. Документы необходимо загрузить до 30 января 2026 года. Компания тоже объяснила требование 19 пакетом санкций.

#новости #revolut

11 комментариев