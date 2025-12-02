Некоторые живущие в ЕС россияне рассказали о невозможности пополнить счета в Revolut с карт банков стран СНГ

В частности, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.Источник: Revolut О пяти таких случаях пишет Oninvest. В службе поддержки россиянам, с которыми поговорило издание, объяснили: с 1 декабря 2025 года сервис не может обрабатывать пополнение счёта с карт, выпущенных в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане, для проживающих в ЕС пользователей.В компании уточнили, что «любые подобные будущие транзакции» не выполнят. Издание отмечает, что ни один из банков, с карт которых пытались перевести деньги, не находится под санкциями.Revolut сослался на собственные правила, а также изменившуюся политику комплаенса международных платёжных систем. Они отнесли некоторые страны к категориям высокого риска для операций пополнения счёта с карты. Согласно скриншотам чатов со службой поддержки, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан — среди этих стран.Два клиента Revolut, которые живут во Франции, получили от сервиса уведомление о невозможности зачислять деньги на счёт с карт, выпущенных банками 52 стран. Среди них — Армения, Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Сербия и прочие.Финансовый советник Наталья Смирнова также обратила внимание, что на французской версии сайта Revolut добавились государства, в отношении которых не поддерживается пополнение с карт банков в этих странах. Скриншот vc.ruВ ноябре 2025 года клиенты Revolut из России, живущие в Европе, рассказали об уведомлении о заморозке аккаунтов и требовании загрузить актуальный ВНЖ. После обновления документов счета разморозили, писал канал «Ну чё, народ, погнали!». Сервис объяснял требования 19 пакетом санкций ЕС.В начале декабря аналогичное уведомление получили клиенты Wise из России и Беларуси. Документы необходимо загрузить до 30 января 2026 года. Компания тоже объяснила требование 19 пакетом санкций.#новости #revolut