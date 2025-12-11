Акции Oracle упали на 12% после публикации квартального отчёта — выручка компании оказалась ниже ожиданий аналитиков

Бумаги компании подешевели на 32% относительно рекордной стоимости в сентябре 2025 года.Источник: BloombergНа премаркете 11 декабря 2025 года акции Oracle торгуются по $195,9 — по цене на 12,2% меньше, чем на закрытии торгов 10 декабря ($223). Бумаги компании упали на фоне публикации отчёта за второй квартал финансового 2026 года, завершившийся 30 ноября 2025-го, пишет CNBC.Выручка Oracle выросла на 14% год к году и составила $16,06 млрд против $16,21 млрд по прогнозам аналитиков. Объём контрактной выручки, ещё не зафиксированной в отчётности, вырос на 438% — до $523 млрд. Капитальные затраты за квартал составили $12 млрд — почти на $4 млрд больше, чем ожидали аналитики.За весь год капитальные затраты могут составить $50 млрд — на $15 млрд больше, чем прогнозировала компания в сентябре 2025 года.Инвестиции в масштабные проекты по строительству дата-центров увеличили выручку и портфель заказов Oracle, но инвесторы обеспокоены ростом долговой нагрузки и возможными рисками, отмечает издание.#новости #oracle