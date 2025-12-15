Популярное
Полина Лааксо
Деньги

«Т-Банк» и «Сбер» запустили межбанковские переводы между физлицами по QR-коду

Раньше такие переводы могли совершать только клиенты одного и того же банка.

Скриншоты здесь и ниже: «Т-Банк»
  • Получатель может сгенерировать QR-код для отправителя в мобильном приложении своего банка: «Т-Банка» или «Сбера».
  • Отправитель после наведения камеры на QR-код должен выбрать способ перевода, ввести сумму и подтвердить перевод. Вводить телефон или номер карты получателя и проверять его данные не нужно.
  • Среди клиентов «Сбера» функция пока доступна только тем, у кого установлено Android-приложение версии 17.0. У клиента «Т-Банка» должна быть дебетовая карта Black и Android-приложение версии 7.21 и новее.
«Т-Банк» и «Сбер» запустили межбанковские переводы между физлицами по QR-коду
  • В банках рассчитывают, что опция упростит денежные переводы между физлицами в ситуациях, когда нужно собрать деньги с нескольких людей, у которых карты разных банков. Например, к празднику или на школьные нужды.

#новости

3
2
42 комментария