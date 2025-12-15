Популярное
Полина Лааксо
Деньги

Сумма иска ЦБ к депозитарию Euroclear составила 18,2 трлн рублей

Заявление поступило в Арбитражный суд Москвы.

Источник фото: «Известия»
  • Точная сумма исковых требований — 18 172 971 903 836 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Она учитывает «сумму заблокированных средств, стоимость заблокированных ценных бумаг и упущенную выгоду».
  • ЦБ рассказал об иске к бельгийскому депозитарию Euroclear 12 декабря 2025 года. Причина: «незаконные действия» европейской стороны. ЦБ не может распоряжаться собственными средствами из-за «заморозки» и несёт убытки.
  • Регулятор пообещал «безусловное оспаривание» любых шагов, которые ведут к несогласованному использованию активов, «во всех доступных компетентных органах».
  • Страны G7, Евросоюза и Австралия заморозили активы ЦБ на €260 млрд в 2022 году. Большая часть — около €191 млрд — хранится на счетах бельгийского депозитария Euroclear.
  • В декабре 2025 года Еврокомиссия выдвинула предложение о «репарационном кредите» Украине под залог российских активов.

#новости #цб

