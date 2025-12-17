Администрация Трампа пригрозила ответными мерами против европейских ИТ-компаний из-за «дискриминационного» регулирования ЕС в отношении американских сервисов

Под удар могут попасть Accenture, DHL, Mistral, SAP, Siemens и Spotify.Управление торгового представителя США (USTR) обвинило Евросоюз и некоторые его государства-члены в «дискриминационных и преследующих судебных исках, налогах, штрафах и директивах» против американских поставщиков услуг, пишет Reuters.Речь идёт о расследованиях и штрафах в отношении Amazon, Google, X, Meta* и других американских компаний, отмечает The New York Times.При этом в ведомстве подчеркнули, что европейские компании «свободно работают» в США. Но если ЕС продолжит «подрывать конкурентоспособность» американских поставщиков, то американские власти используют «все имеющиеся в их распоряжении инструменты для противодействия этим необоснованным мерам».Среди упомянутых в заявлении USTR европейских компаний: Accenture, Amadeus, Capgemini, DHL, Mistral, SAP, Siemens и Spotify. Европейская комиссия не согласилась с обвинениями со стороны USTR, заявив, что её правила применяются «одинаково и справедливо ко всем компаниям, работающим в ЕС».Угроза американских властей прозвучала на фоне ужесточения политики ЕС в отношении крупных технологических компаний и продолжающихся переговоров о торговой сделке между США и Евросоюзом, отмечает Reuters. В начале декабря 2025 года ЕС оштрафовал соцсеть X на $140 млн за нарушение Закона о цифровых услугах (DSA).*Meta признана в России экстремистской и запрещена.#новости