Российский «Киви» и банк «Евроальянс» запустили электронный кошелёк Qplus

С его помощью можно переводить деньги, оплачивать услуги и игровые сервисы. Скриншот vc.ru АО «Киви» в проекте выступило в роли технологического партнёра, пишет Forbes.Qplus позволяет хранить деньги и переводить их между пользователями с кошелька на кошелёк по номеру телефона или банковской карты, оплачивать услуги, пополнять игровые сервисы.Кроме того, в Qplus есть доступ к валютному счёту в тенге от партнёра в Казахстане. Это позволит пользователям выпустить виртуальную зарубежную карту для оплаты сервисов, не принимающих российские карты. Также можно будет совершать покупки за границей через смартфон с NFC.Пополнить карту можно рублями. Со временем в кошельке расширят список услуг, доступных для прямой оплаты, появится возможность расплачиваться по QR-коду и проводить трансграничные переводы. Пока доступ ко всем функциям Qplus возможен после упрощённой верификации через мобильного оператора. В первом квартале 2026 года появится идентификация через Госуслуги.В январе 2024 года Qiwi Plc закрыла сделку по продаже российских активов (АО «Киви») компании Fusion Factor Fintech в рассрочку. Сумма сделки с учётом дисконта за иностранное участие и «повышенной неопределённости из-за временных ограничений ЦБ» составила 23,75 млрд рублей.В феврале ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка», а после подал иск к организации. Суд по заявлению регулятора решил ликвидировать банк. В ЦБ объясняли, что принудительная ликвидация происходит, когда у кредитной организации отзывают лицензию, но признаков банкротства нет. Ликвидатором назначено АСВ.В апреле Qiwi заявила, что «не намерена прекращать работу»: группа сменила модель и теперь вместо сотрудничества с одним банком-партнёром переходит на «мультибанковскую модель». Также компания сосредоточится на развитии бизнеса в Казахстане и ОАЭ.#новости #киви