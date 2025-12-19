Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Разработка
Образование
Путешествия
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Деньги

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Это пятое снижение подряд.

Фото РБК
Фото РБК
  • Экономика продолжает возвращаться к «сбалансированному росту», говорится в сообщении ЦБ. Показатели роста цен в ноябре 2025 года снизились. Однако инфляционные ожидания граждан в последние несколько месяцев возросли. Кредитная активность остаётся высокой.

  • На динамику роста цен существенно влияют «волатильные позиции»: топливо и плодоовощная продукция. При этом изменения цен остаются неоднородными для разных товаров.

  • По оценке ЦБ, после исчерпания влияния предстоящего повышения НДС и индексации тарифов инфляция продолжит замедляться. Этому будут способствовать в том числе жёсткие денежно-кредитные условия.

  • Однако устойчивому замедлению роста цен может препятствовать сохранение высоких инфляционных ожиданий у населения. Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными в среднесрочной перспективе.

  • Напряжённость на рынке труда снижается, фиксирует регулятор. Опросы показывают, что доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, сокращается. Компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году. Безработица остаётся на исторических минимумах, а рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда.

  • Дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ будет принимать в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Следующее заседание запланировано на 13 февраля 2026 года.

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
  • Большинство опрошенных РБК экспертов предполагали, что ЦБ снизит ключевую ставку с 16,5% до 16%. Того же ожидали восемь из 13 экономистов, с которыми поговорил Forbes.
  • Ещё часть экспертов допускали, что Банк России оставит ставку неизменной как «средство влияния на инфляционные ожидания». Но базовым этот сценарий не считали.
  • Старший экономист «Синары» Сергей Коныгин отмечал, что макроэкономические данные пока противоречивые, но недельная инфляция «уже аномально низкая». Научный сотрудник НИУ ВШЭ Григорий Жирнов говорил, что рынок труда постепенно охлаждается, а рубль «крепкий».
  • Кредитование в октябре-ноябре при этом ускорилось, а сектора, ориентированные на внутренний спрос, увеличили выпуск — вероятно, перед повышением НДС с 20% до 22% с 2026 года. Эффект от грядущих поправок «ещё не отыгран в ценах», говорила экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.

#новости #цб #ключеваяставка

14
11
2
2
126 комментариев