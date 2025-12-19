ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Это пятое снижение подряд.Фото РБКЭкономика продолжает возвращаться к «сбалансированному росту», говорится в сообщении ЦБ. Показатели роста цен в ноябре 2025 года снизились. Однако инфляционные ожидания граждан в последние несколько месяцев возросли. Кредитная активность остаётся высокой.На динамику роста цен существенно влияют «волатильные позиции»: топливо и плодоовощная продукция. При этом изменения цен остаются неоднородными для разных товаров. По оценке ЦБ, после исчерпания влияния предстоящего повышения НДС и индексации тарифов инфляция продолжит замедляться. Этому будут способствовать в том числе жёсткие денежно-кредитные условия. Однако устойчивому замедлению роста цен может препятствовать сохранение высоких инфляционных ожиданий у населения. Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными в среднесрочной перспективе.Напряжённость на рынке труда снижается, фиксирует регулятор. Опросы показывают, что доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, сокращается. Компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году. Безработица остаётся на исторических минимумах, а рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда.Дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ будет принимать в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Следующее заседание запланировано на 13 февраля 2026 года. Большинство опрошенных РБК экспертов предполагали, что ЦБ снизит ключевую ставку с 16,5% до 16%. Того же ожидали восемь из 13 экономистов, с которыми поговорил Forbes.Ещё часть экспертов допускали, что Банк России оставит ставку неизменной как «средство влияния на инфляционные ожидания». Но базовым этот сценарий не считали.Старший экономист «Синары» Сергей Коныгин отмечал, что макроэкономические данные пока противоречивые, но недельная инфляция «уже аномально низкая». Научный сотрудник НИУ ВШЭ Григорий Жирнов говорил, что рынок труда постепенно охлаждается, а рубль «крепкий».Кредитование в октябре-ноябре при этом ускорилось, а сектора, ориентированные на внутренний спрос, увеличили выпуск — вероятно, перед повышением НДС с 20% до 22% с 2026 года. Эффект от грядущих поправок «ещё не отыгран в ценах», говорила экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.#новости #цб #ключеваяставка