ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Экономика продолжает возвращаться к «сбалансированному росту», говорится в сообщении ЦБ. Показатели роста цен в ноябре 2025 года снизились. Однако инфляционные ожидания граждан в последние несколько месяцев возросли. Кредитная активность остаётся высокой.

На динамику роста цен существенно влияют «волатильные позиции»: топливо и плодоовощная продукция. При этом изменения цен остаются неоднородными для разных товаров.

По оценке ЦБ, после исчерпания влияния предстоящего повышения НДС и индексации тарифов инфляция продолжит замедляться. Этому будут способствовать в том числе жёсткие денежно-кредитные условия.

Однако устойчивому замедлению роста цен может препятствовать сохранение высоких инфляционных ожиданий у населения. Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными в среднесрочной перспективе.

Напряжённость на рынке труда снижается, фиксирует регулятор. Опросы показывают, что доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, сокращается. Компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году. Безработица остаётся на исторических минимумах, а рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда.