Большинство аналитиков высказали ожидания, что ЦБ снизит ключевую ставку в пятый раз подряд

Заседание состоится 19 декабря 2025 года.Источник фото: «Ведомости»24 из 30 опрошенных РБК экспертов прогнозируют, что ЦБ снизит ключевую ставку с 16,5% до 16%. Того же ожидают восемь из 13 экономистов, с которыми поговорил Forbes.По словам старшего экономиста «Синары» Сергея Коныгина, это решение было бы «соломоновым». Текущие макроэкономические данные противоречивые. Недельная инфляция «уже аномально низкая». Научный сотрудник НИУ ВШЭ Григорий Жирнов говорит, что рынок труда постепенно охлаждается, а рубль «крепкий».Кредитование в октябре-ноябре при этом ускорилось, а сектора, ориентированные на внутренний спрос, увеличили выпуск — вероятно, перед повышением НДС с 20% до 22% с 2026 года. Эффект от грядущих поправок «ещё не отыгран в ценах», и ЦБ будет это учитывать, считает экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.Руководитель отдела макроэкономического анализа в «Финаме» Ольга Беленькая напомнила, что из-за санкций США в отношении «Роснефти» и «Лукойла» усугубились условия для российского нефтегазового экспорта, а «это риски для бюджетного дефицита и курса рубля». На рубле может сказаться и сокращение продаж валюты на рынке, добавляет директор по макроэкономическому анализу «Дом.РФ» Жанна Смирнова.Некоторые экономисты полагают, что ЦБ снизит ставку с 16,5% до 15,5%. К такому решению может подтолкнуть то, что к концу 2025 года инфляция может упасть до 5,5-6% против прогноза в 6,5-7%. Ещё один фактор — упомянутые стабилизация на рынке труда и укрепление рубля и «более благоприятный геополитический фон» по сравнению с тем, что был перед октябрьским заседанием.Ещё часть экспертов допускают, что Банк России оставит ставку неизменной как «средство влияния на инфляционные ожидания». Но базовым этот сценарий не считают.