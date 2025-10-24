ЦБ снизил ключевую ставку до 16,5% годовых

Большинство аналитиков ожидали сохранения ставки на уровне 17%. Источник: агентство «Москва»Материал дополняетсяУстойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчёте на год, указал регулятор. Экономика продолжает возвращаться к «траектории сбалансированного роста», активизировался рост кредитования, а инфляционные ожидания остаются высокими.В третьем квартале 2025 года рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 6,4% в пересчёте на год после 4,4% во втором квартале 2025 года. Показатель базовой инфляции снизился до 4,3% после 4,4% в среднем в предыдущем квартале. По оценке на 20 октября, годовая инфляция составила 8,2%.Напряжённость на рынке труда «значимо не снижается», безработица находится на исторических минимумах. Зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, однако темпы их повышения пока опережают рост производительности труда.Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке запланировано на 19 декабря 2025 года.Динамика ключевой ставки с сентября 2023 года по начало сентября 2025-го. Скриншот vc.ruПо прогнозу «РБК Инвестиций», у регулятора было два варианта: сохранение ставки на уровне в 17% или снижение до 16%. Но большинство аналитиков, опрошенных РБК, Forbes и «Ведомостями», ожидали, что ЦБ возьмёт паузу в снижении ставки. Но были и те, кто предполагал, что ставку снизят до 16,5%, 16% и даже 15,5%.По их мнению, ЦБ нужно проявить осторожность на фоне оживления инфляции и кредитов, а также рисков, связанных с ростом инфляционных ожиданий.Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже показатель, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой ставке, как правило, растут вклады и депозиты.В декабре 2024 года, а также феврале, марте и апреле 2025 года ЦБ сохранял ставку на уровне 21% годовых. В июне регулятор перешёл к её снижению — до 20%, в июле— до 18%, в сентябре — до 17%. #новости #цб #ключеваяставка