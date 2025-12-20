Банки Армении и Сербии начали приостанавливать транзакции у некоторых российских клиентов — РБК

Проверки усилили также банки Казахстана, Таджикистана и Омана. Источник: BloombergПричиной этого может быть решение Евросоюза о внесении России в чёрный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, пишет РБК со ссылкой на юристов и финансовых консультантов. При этом оно ещё не вступило в силу — это произойдёт в 2026 году.Кредитные организации в ряде стран, включая Армению, Сербию, Казахстан, Таджикистан и Оман, ужесточили проверки и начали приостанавливать транзакции у некоторых россиян, отмечает издание. Это касается и физических лиц, и бизнеса. В первую очередь изменения затронули банки, проводящие операции в евро. Сроки платежей увеличились, в некоторых случаях у российских клиентов запрашивают дополнительные документы. Речь идёт, например, о сербском Alta Bank и армянском Amio Bank, подчёркивает РБК.Опрошенные изданием эксперты отмечают, что с вступлением в силу решения ЕС о внесении России в чёрный список ситуация для россиян может ухудшиться: вопросы о происхождении средств и их связях с Россией будут задавать чаще, а внимание могут привлечь суммы, которые раньше казались банкам «незначительными».#новости