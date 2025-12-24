Популярное
Таня Боброва
Деньги

Рубль с начала 2025 года показал самое сильное укрепление с 1994-го — Bloomberg

Помогла в том числе жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ, которая повысила привлекательность рублёвых активов для россиян, считает агентство.

Динамика курса рубля к доллару США с 27 декабря 2023 года по 24 декабря 2025 года. Источник: Bloomberg
Динамика курса рубля к доллару США с 27 декабря 2023 года по 24 декабря 2025 года. Источник: Bloomberg
  • Российский рубль укрепился на 45% с начала 2025 года, пишет Bloomberg. По словам агентства, за последние 12 месяцев укрепление валюты стало самым сильным как минимум с 1994 года.
  • Издание считает, что ключевым фактором этого стало падение спроса на иностранную валюту внутри России на фоне международных санкций. Одновременно привлекательность рублёвых активов выросла для резидентов на фоне жёсткой политики ЦБ.
  • Регулятор сохранял рекордно высокую ключевую ставку до июня 2025 года прежде чем перейти к её снижению. С декабря 2025-го она составляет 16% годовых. Поддержку рублю также оказали продажи Банком России иностранной валюты, отмечает издание.
  • ЦБ понизил официальный курс доллара на 25 декабря 2025 года на 15 копеек и установил его на уровне 78,44 рубля. Курс евро — 92,47 рубля, что на 34 копейки меньше по сравнению с 24 декабря. Курс юаня — 11,18 рубля, что на 3 копейки больше, чем днём ранее.
  • Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отмечал в декабре 2025 года, что крепкий рубль имеет положительный эффект в виде снижения инфляции, но вместе с тем сокращает доходы экспортёров — а значит, поступления в бюджет. Он считает, что эффект от ослабления курса мог бы «позитивно повлиять» как на крупнейшие российские компании, так и на экономику в целом.

#новости #рубль

