Рубль с начала 2025 года показал самое сильное укрепление с 1994-го — Bloomberg

Помогла в том числе жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ, которая повысила привлекательность рублёвых активов для россиян, считает агентство.Динамика курса рубля к доллару США с 27 декабря 2023 года по 24 декабря 2025 года. Источник: BloombergРоссийский рубль укрепился на 45% с начала 2025 года, пишет Bloomberg. По словам агентства, за последние 12 месяцев укрепление валюты стало самым сильным как минимум с 1994 года.Издание считает, что ключевым фактором этого стало падение спроса на иностранную валюту внутри России на фоне международных санкций. Одновременно привлекательность рублёвых активов выросла для резидентов на фоне жёсткой политики ЦБ.Регулятор сохранял рекордно высокую ключевую ставку до июня 2025 года прежде чем перейти к её снижению. С декабря 2025-го она составляет 16% годовых. Поддержку рублю также оказали продажи Банком России иностранной валюты, отмечает издание.ЦБ понизил официальный курс доллара на 25 декабря 2025 года на 15 копеек и установил его на уровне 78,44 рубля. Курс евро — 92,47 рубля, что на 34 копейки меньше по сравнению с 24 декабря. Курс юаня — 11,18 рубля, что на 3 копейки больше, чем днём ранее.Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отмечал в декабре 2025 года, что крепкий рубль имеет положительный эффект в виде снижения инфляции, но вместе с тем сокращает доходы экспортёров — а значит, поступления в бюджет. Он считает, что эффект от ослабления курса мог бы «позитивно повлиять» как на крупнейшие российские компании, так и на экономику в целом.#новости #рубль