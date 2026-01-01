Для самозанятых появились экспериментальные оплачиваемые больничные — можно выбрать страховую сумму в 35 тысяч или 50 тысяч рублей в месяц

Но для этого потребуется платить взносы в социальный фонд.Источник: NEWS.ru / Global Look PressЗакон об этом Владимир Путин подписал 15 декабря 2025 года — он вступил в силу с 1 января 2026-го и продлится до конца 2028-го.Чтобы участвовать в эксперименте, нужно до 30 сентября 2027 года подать заявление в территориальный орган страховщика — в бумажной или электронной форме — после чего ежемесячно перечислять страховые взносы. Самозанятые смогут выбрать размер страховой суммы — 35 тысяч или 50 тысяч рублей в месяц. Размер пособия будет зависеть от стажа и периода уплаты страховых взносов. Один раз в год можно изменить выбор.Для суммы в 35 тысяч рублей размер взноса составит 1344 рубля в месяц. Если платить от полугода до года, пособие составит от 14,7 тысячи до 24,5 тысячи рублей в зависимости от стажа. Более года — от 21 тысячи до 35 тысяч рублей соответственно.При страховой сумме в 50 тысяч рублей ежемесячный взнос составит 1920 рублей. Пособие от 21 тысячи до 35 тысяч рублей можно будет получить после уплаты взносов за период от полугода до года. При уплате взносов больше года размер пособия составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.Артур ТомилкоДеньги10.10.2025Отменить или изменить: что известно о планах властей пересмотреть условия самозанятости Эксперты полагают, что корректировки коснутся страховой и пенсионной защиты.#новости #самозанятые #законы