Владимир Путин подписал закон о добровольном страховании самозанятых — они смогут брать оплачиваемый больничный

Для этого потребуется платить взносы в социальный фонд. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов. Мера будет действовать в тестовом режиме с 1 января 2026-го по 31 декабря 2028 года.Самозанятые смогут выбрать размер страховой суммы — 35 тысяч или 50 тысяч рублей в месяц. Размер пособия будет зависеть от стажа и периода уплаты страховых взносов.Для суммы в 35 тысяч рублей размер взноса составит 1344 рубля в месяц. Если платить от шести до 12 месяцев, пособие составит от 14,7 тысячи до 24,5 тысячи рублей в зависимости от стажа. Более 12 месяцев — от 21 тысячи до 35 тысяч рублей соответственно. При страховой сумме в 50 тысяч рублей ежемесячный взнос составит 1920 рублей. Пособие от 21 тысячи до 35 тысяч рублей можно будет получить после уплаты взносов за период от шести до 12 месяцев. При уплате взносов больше года размер пособия составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.Один раз в год самозанятые смогут изменить размер страховой суммы. Те, кто платит взносы и не получает пособий в это время, получат скидку: после 18 месяцев ежемесячный платёж страховых взносов уменьшится на 10%, после 24 месяцев — на 30%.Артур ТомилкоДеньги10 октОтменить или изменить: что известно о планах властей пересмотреть условия самозанятости Эксперты полагают, что корректировки коснутся страховой и пенсионной защиты.#новости #самозанятые #законы