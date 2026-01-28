Revolut запустил полноценные банковские операции за пределами Европы — в Мексике

Это одна из крупнейших экономик Латинской Америки.Источник: Revolut Revolut Bank SA Institución de Banca Múltiple — первый банк, созданный и запущенный Revolut за пределами европейского континента, рассказала компания.По её словам, Revolut стал первым независимым цифровым банком в Мексике, который получил банковскую лицензию по «прямой заявке» (а не, например, через покупку другой кредитной организации). Компания капитализировала операции на сумму более $100 млн — это вдвое превышает установленный регулятором минимум.Банк запускает цифровые банковские услуги для всех: сберегательные счета, международные переводы, совместные и детские счета, обмен валют и другие. Клиенты могут скачать приложение в App Store и Google Play.Международный Revolut основали в 2014 году Николай Сторонский и Влад Яценко. По собственным данным, у сервиса более 70 млн клиентов. В ноябре 2025 года сервис закрыл сделку по продаже акций сотрудников при оценке в $75 млрд.В январе 2026 года Revolut подала заявку на получение полноценной банковской лицензии для начала работы в Перу. Компания также получила разрешение на создание банка в Колумбии. В 2025-м Bloomberg писало, что Revolut покупает небольшой аргентинский банк, который работает под брендом Cetelem.Евгения ЕвсееваДеньги23 янвFT: финтех-сервис Revolut отказался от планов купить банк в США — он попробует получить собственную лицензию Компания рассчитывает, что смягчение регулирования при Трампе позволит ускорить процесс.#новости #revolut