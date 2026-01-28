Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Истории
Карьера
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Деньги

Revolut запустил полноценные банковские операции за пределами Европы — в Мексике

Это одна из крупнейших экономик Латинской Америки.

Источник: Revolut
Источник: Revolut
  • Revolut Bank SA Institución de Banca Múltiple — первый банк, созданный и запущенный Revolut за пределами европейского континента, рассказала компания.
  • По её словам, Revolut стал первым независимым цифровым банком в Мексике, который получил банковскую лицензию по «прямой заявке» (а не, например, через покупку другой кредитной организации). Компания капитализировала операции на сумму более $100 млн — это вдвое превышает установленный регулятором минимум.
  • Банк запускает цифровые банковские услуги для всех: сберегательные счета, международные переводы, совместные и детские счета, обмен валют и другие. Клиенты могут скачать приложение в App Store и Google Play.
  • Международный Revolut основали в 2014 году Николай Сторонский и Влад Яценко. По собственным данным, у сервиса более 70 млн клиентов. В ноябре 2025 года сервис закрыл сделку по продаже акций сотрудников при оценке в $75 млрд.
  • В январе 2026 года Revolut подала заявку на получение полноценной банковской лицензии для начала работы в Перу. Компания также получила разрешение на создание банка в Колумбии. В 2025-м Bloomberg писало, что Revolut покупает небольшой аргентинский банк, который работает под брендом Cetelem.
Евгения Евсеева
Деньги
FT: финтех-сервис Revolut отказался от планов купить банк в США — он попробует получить собственную лицензию

Компания рассчитывает, что смягчение регулирования при Трампе позволит ускорить процесс.

Источник: Bloomberg

#новости #revolut

4
2
25 комментариев