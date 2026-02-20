Популярное
Таня Боброва
Деньги

Трамп заявил о планах ввести новые пошлины на импорт в 10% после того, как Верховный суд США признал часть прошлых тарифов незаконными

По словам NYT, президент США назвал решение «позором».

  • Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о введении нового «глобального тарифа» в 10%. Его слова приводит CNBC.
  • Политик добавил, что указ издадут в соответствии с разделом 122 Закона о торговле 1974 года — он позволяет вводить пошлины в размере до 15% на срок до 150 дней, уточняет Reuters. Продление срока потребует одобрения Конгресса США.
  • Трамп также заявил, что инициирует расследования в соответствии с разделом 301 о «потенциально недобросовестных торговых практиках». Это может привести к введению дополнительных пошлин. Но обычно расследования по этой статье занимают несколько месяцев, пишут издания.
  • 20 февраля 2026 года Верховный суд США признал незаконными «чрезвычайные» ввозные пошлины Трампа в отношении почти всех торговых партнёров страны.

#новости

2 комментария