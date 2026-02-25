Финтех-сервис Stripe рассматривает покупку части или всей PayPal — Bloomberg

Обсуждения пока находятся на ранней стадии и не обязательно приведут к сделке, пишет агентство.Источник: Gabby Jones / BloombergStripe предварительно заинтересован в потенциальной покупке PayPal или его активов, рассказали знакомые с вопросом источники Bloomberg. Представители Stripe и PayPal отказались от комментариев.Акции PayPal на закрытии 24 февраля 2026 года выросли на 6,74% — до $47,02 за штуку. Рыночная капитализация составила более $43 млрд.Основанная в 1998 году PayPal — один из пионеров на рынке платёжных сервисов. По собственным данным, на конец 2025 года у сервиса было открыто 439 млн активных потребительских и коммерческих счетов и 23,8 тысячи сотрудников.В четвёртом квартале 2025 года выручка PayPal составила $8,68 млрд — на 3,7% больше год к году, скорректированная прибыль — $1,23 на акцию. По словам CNBC, аналитики в среднем ожидали $8,8 млрд выручки и $1,28 на акцию прибыли.В начале февраля 2026 года PayPal анонсировала смену гендиректора: Алекса Крисса заменит бывший глава HP Энрике Лорес. Bloomberg отмечало, что темпы роста акций компании отстают от конкурентов: Крисс дважды повышал прогнозы по прибыли, но не смог их достигнуть.Сооснователь и президент Stripe Джон Коллисон говорил, что для PayPal последние несколько лет были непростыми на фоне появления Apple Pay, Google Pay и других сервисов, но отказался комментировать потенциальные сделки.Таня БоброваДеньгивчераФинтех-сервис Stripe рассказал об оценке в $159 млрд в рамках тендерного предложения Сделка позволит компании дольше оставаться частной.Акции у бывших и нынешних сотрудников купят инвесторы компании, в том числе Thrive Capital, Coatue и Andreessen Horowitz, а также сама Stripe, пишет FT.#новости #paypal #stripe