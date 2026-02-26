Отчёт Ozon за год: компания сократила убыток с 59,4 млрд рублей до 938 млн рублей

А выручка финтех-направления выросла более чем вдвое.Источник: скриншот vc.ru Ozon опубликовал неаудированные результаты за четвёртый квартал и весь 2025 год. Квартальная выручка выросла на 43%, до 309,4 млрд рублей, годовая — на 63%, до 998 млрд рублей.Из квартальной выручки 260,7 млрд рублей (+38%) принёс сегмент электронной коммерции, 58,1 млрд рублей (+70%) — финтех. В годовой — 836,9 млрд и 195,1 млрд соответственно. За год финтех-направление выросло больше чем в два раза — с 88,9 млрд в 2024-м.Скорректированная EBITDA по всей группе — прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации — составила 43,2 млрд рублей за квартал и 156,4 млрд рублей за год.Чистая прибыль компании за квартал — 3,6 млрд. Чистый убыток за год — 938 млн рублей. Ozon сократил его за год на 98% — с 59,4 млрд рублей в 2024 году.Общий объём оборота товаров и услуг вырос на 33% год к году до 1,3 трлн в четвёртом квартале и 4,1 трлн за год. Количество доставленных заказов увеличилось до 832 млн штук (+81%) за квартал и 2,5 млрд (+69%) за год. Количество активных продавцов не раскрыли. Покупателей было 65,1 млн. Число «активных» клиентов финтех-сервисов достигло 41,7 млн человек (+45%).#новости #ozon #отчётности