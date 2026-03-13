ЦБ установил курс доллара выше 80 рублей впервые с декабря 2025 года

Официальный курс евро — 91,98 рубля. Центробанк повысил курс доллара на 14-16 марта 2026 года на 1,16 рубля — до 80,22 рубля. Курс евро вырос на 60 копеек — до 91,98 рубля. Официальный курс юаня — 11,65 рубля, что на 15 копеек больше, чем 13 марта 2026-го. В предыдущий раз выше 80 рублей официальный курс поднимался в декабре 2025 года, отмечают «РБК Инвестиции».На межбанковском рынке к 17:47 мск 13 марта 2026 года курс доллара составляет 80,1 рубля, евро — 91,94 рубля.4 марта 2026 года Минфин сообщил, что не будет проводить операции с валютой в марте из-за планов по изменению бюджетного правила. На фоне этого российская валюта начала слабеть — и продолжает это делать. По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, к концу весны доллар может достичь 82 рублей, евро — 95 рублей, а юань — отметки в 11,8 рубля.С декабря 2024 года ЦБ учитывает объединённые данные биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка для расчёта курсов валют к рублю. До этого регулятор использовал отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом рынке. На Мосбирже торги долларом и евро не проводят с лета 2024 года после попадания площадки под санкции США.