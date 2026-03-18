ЦБ поднял курс доллара на 1,2 рубля и установил его выше 83 рублей впервые с октября 2025 года

Курс евро вырос на 1,5 рубля.Банк России установил курс доллара на 19 марта 2026 года на уровне почти 83,13 рубля (на 1,2 рубля выше, чем днём ранее). Курс евро — 94,67 рубля (+1,5 рубля), юаня — 12,12 рубля (+23 копейки).«РБК Инвестиции» отмечают, что выше 83 рублей официальный курс доллара в последний раз был в начале октября 2025-го. На межбанковском рынке к 17:52 мск 18 марта 2026 года курс доллара составляет 83,87 рубля, евро — 96,48 рубля.Опрошенные изданием аналитики считают, что на ослабление рубля влияет отсутствие продаж валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила. Ведомство сообщало, что в марте 2026-го приостановит покупки и продажи валюты по бюджетному правилу из-за планов по изменению цены отсечения на нефть.Предложение валюты также сократилось, поскольку экспортная выручка может поступать на рынок с запозданием в два-три месяца — на неё влияют санкции против нефтяного сектора, введённые в конце 2025 года. На рубль давит и «затянувшаяся пауза в переговорах России, США и Украины», так как «валютный рынок возлагал большие надежды на разрешение конфликта в ближайшие месяцы», добавлют собеседники издания.С декабря 2024 года ЦБ учитывает объединённые данные биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка для расчёта курсов валют к рублю. До этого регулятор использовал отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом рынке.На Мосбирже торги долларом и евро не проводят с лета 2024 года после попадания площадки под санкции США. В феврале 2026 года на Мосбирже начались торги аналогом доллара для профучастников рынка. Тогда в ЦБ говорили, что не собираются возвращаться к расчёту курса исключительно на основе данных биржевых торгов.