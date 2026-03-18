ЦБ поднял курс доллара на 1,2 рубля и установил его выше 83 рублей впервые с октября 2025 года

С декабря 2024 года ЦБ учитывает объединённые данные биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка для расчёта курсов валют к рублю. До этого регулятор использовал отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом рынке.

На Мосбирже торги долларом и евро не проводят с лета 2024 года после попадания площадки под санкции США. В феврале 2026 года на Мосбирже начались торги аналогом доллара для профучастников рынка. Тогда в ЦБ говорили, что не собираются возвращаться к расчёту курса исключительно на основе данных биржевых торгов.